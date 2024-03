Reprodução Família de Lucas Buda desmente ex-esposa: 'Mentirosa e aproveitadora'

Confusão generalizada! Então esposa de Lucas Buda, Camila Moura vem causando polêmica após acusar o participante do "BBB 24" de traição. Em contrapartida, nesta terça-feira (5), a família do professor se manifestou contra a docente, a chamando de mentirosa e aproveitadora.

Mais cedo, Camila revelou aos seguidores como teria sido a reação dos familiares de Buda após ela se virar contra o marido, que foi gravado flertando com a sister Giovanna Pitel.

No relato, a docente aponta que os familiares do professor não apoiaram a exposição. "Só quem tentou contato direto comigo foi a irmã dele e ela disse que entendia eu estar chateada, mas que eu não precisava fazer nada e deveria esperar o bonito sair para falar com ele", apontou.

No entanto, Carla e Rose, irmãs de Lucas Buda, se manifestaram contrariando a versão de Camila. A dupla publicou nos stories do Instagram as mensagens que enviaram para a então esposa do participante.

"Fica firme, cunha. Você é guerreira demais, o vídeo todo não é bem assim, na internet só jogou trechos e o povo já não gosta do Lucas e aproveitaram pra fazer essa sujeira toda", disse uma das irmãs nas mensagens enviadas. Em outro print, uma delas disse “Te amooo. To com você meu amor".

Na rede social, Rose mostrou estar indignada com a declaração de Camila. A outra irmã, Carla, chamou a ex-cunhada de ingrata.

"Camila Moura, como você falou que a família do Lucas não te deu apoio, aqui está a prova de que você não passa de uma mentirosa e aproveitadora, tanto você se aproveitando da situação do chifre que você nem levou pra ganhar dinheiro e fama. Aproveite sua fama porque sem conteúdo não há fama", disse.