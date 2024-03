Reprodução/Globo - 05.03.2024 Madrugada no 'BBB 24' foi marcada por confusão generalizada e alertas da produção





O Sincerão deu início a uma confusão generalizada no "BBB 24", na madrugada desta terça-feira (5). A noite foi marcada pelo embate dos brothers com Davi, discussões paralelas pela casa e broncas da produção, inclusive com um alerta sobre agressões físicas no reality show.





Briga generalizada

A dinâmica da discórdia foi mais tranquila do que os acontecimentos sequentes no confinamento. Yasmin Brunet e Matteus começaram discutindo sobre o jogo, até Davi se envolver e acusar a modelo de ter votado em MC Bin Laden no paredão - a sister votou, na verdade, em Alane.



"Não estou falando com você, garoto. Fica na tua, inútil", reagiu Yasmin. "Lavo banheiro, varro a casa, lavo os pratos, faço comida e protagonizo o momento no Big Brother. Não vejo você fazendo nada aqui dentro [...] Você é a maior inútil do jogo aqui, você não serve para nada", rebateu Davi.









Leidy Elin também se voltou contra o motorista de aplicativo e disse que o brother está "p*tinho" porque as sisters estavam ao lado dela no jogo. A trancista se uniu a Yasmin contra Davi e a gritaria dominou a confusão, marcada por ofensas entre os participantes.

















Até Matteus, que se envolveu em poucas brigas até o momento na temporada, ficou abalado com a confusão envolvendo Davi, que o colocou como "Mocinho" no Sincerão. "Foi falado que não grito, então vou gritar agora [...] Quero ver quem vai me julgar. Pode dar planta, não estou nem aí", gritou, pedindo para Davi se afastar dele.

Provocações e primeira bronca

Davi não se afastou dos rivais após a briga generalizada e continuou discutindo com Leidy. A sister provocou o rival sobre o caso de agressão de Wanessa Camargo contra ele, que resultou na eliminação da cantora após o brother relatar que se sentiu agredido.

"Vai tomar no c*, vai para a casa do c*ralho. Vai me bater? Eu te bati? Eu te agredi? Vai lá no confessionário, para eu ser expulsa. Porque você só elimina assim", gritou Leidy, enquanto Isabelle pedia para Davi se retirar do local.





O motorista de aplicativo chamou atenção da produção sobre o foco das câmeras na casa. "Câmera, pega ela aí, trabalha agora", pediu. Enquanto o brother saía do local, o Big Boss deu a primeira bronca na noite: "A câmera é decisão do Big Brother. Davi não deve interferir onde a câmera deve mostrar".





Alerta sobre agressão

Mais tarde, com o clima mais calmo na casa, a produção voltou a fazer um alerta aos participantes, dessa vez sobre casos de agressão física no confinamento. "Mimimi de agressão não existe [...] Agressão é física. Fora isso, façam o que quiserem", iniciou.

"Acender a luz do quarto, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho. É um problema dos senhores, não nosso. Vamos avaliar a agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com a relação que vocês têm com uma pessoa [...] Parem de mimimi, jogo que segue", completou.

Os confinados começaram a especular que alguém foi ao confessionário reclamar após a briga generalizada e o Big Boss retornou mais uma vez para finalizar o alerta. "Não é você quem decide quem sai e fica, e quem agrediu ou não. A decisão é nossa [...] Ninguém de vocês decide quem é eliminado", pontuou.

Choro e desejo de eliminação

Além de broncas, a confusão gerou a emoção de participantes. Yasmin caiu no choro e revelou que deseja sair do programa, caso Davi se salve de mais um paredão. Ela foi consolada pelos colegas e pediu para ser colocada na berlinda, diante de um cenário como esse.

"Se ele voltar desse paredão, eu imploro para vocês me colocarem no próximo, por favor. Do fundo do coração. Quero sair [...] Não aguento mais. Não é para mim isso aqui", declarou.

Ainda no bate-papo, Giovanna tentou consolar Yasmin afirmando que Davi é um "assediador" e que teria sido expulsa por agressão, caso a briga fosse diretamente com ela. "[Davi] ia tomar uma na boca [...] Fiquei muito nervosa", pontuou.

Mais discussões

A madrugada ainda foi marcada por mais discussões entre os participantes. Beatriz e Isabelle repreenderam Davi pela postura no Sincerão e nas brigas recentes, estremecendo a relação entre a dupla e o grupo das "fadas". Já o motorista de aplicativo se irritou por a dançarina não ficar do lado dele e defender os rivais do brother em ocasiões.

MC Bin Laden e Fernanda também discutiram sobre jogo e aproximação dos respectivos grupos no confinamento.

