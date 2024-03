Reprodução/Instagram/Globo - 05.03.2024 Luiza Brunet foi criticada após ofensas de Yasmin Brunet a Davi no 'BBB 24'





Luiza Brunet foi detonada nas redes sociais após uma briga da filha, Yasmin Brunet, com Davi no "BBB 24". A torcida do brother se revoltou com as ofensas que a modelo fez ao motorista de aplicativo em uma discussão generalizada, na madrugada desta terça-feira (5).





"Inútil é o teu c*. Vai tomar no meio do c* [...] Cobra é teu c*, teu c*, teu c*, teu c*. Está meio psicopata? Você está bem, Davi? Acho que tem problema mental [...] Ele é um monstro. Arrombado de m*rda, teu c*, teu b*sta", disse Yasmin para Davi durante a confusão.









As críticas de internautas a Luiza acontecem após a mãe da participante sugerir que Davi cometeu o crime de injúria ao chamar Yasmin de "inútil" , na última formação de paredão. Na ocasião, ela também disse estar "decepcionada" com a produção do reality show.

"Luiza, viu como existem palavras piores do que 'inútil', aliás, verdadeiros palavrões. Viu? Sua filha mesmo, mostrou isso ao Brasil ontem a noite no Sincerão; palavras de um baixo nível que colocam 'inútil' como nada", afirmou um internauta na última postagem da palestrante no Instagram.

"Era melhor você rever a educação que você deu a sua filha", declarou outro. "Sua filha tem a boca suja", pontuou mais um. "Te respeito muito, Luiza! Mas, essa militância seletiva na defesa da sua filha me deixa impactada", escreveu outro. "Se Davi for processar por cada palavra mal dita da Yasmin, é muito processo, viu", comentou mais um.

