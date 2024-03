Reprodução Luiza Brunet está ‘decepcionada’ com a produção do BBB 24; confira

Luiza Brunet desabafou nos Stories do Instagram durante o último domingo (3). A mãe de Yasmin Brunet disse estar “decepcionada” com a produção do reality.

Usando uma foto da filha chorando dentro do confinamento, a modelo opinou que há falta de respeito e de acolhimento.

"Esse é o estado emocional que o programa proporciona. A realidade é outra. Falta acolhimento, respeito. E os patrocinadores apoiam isso. Como mãe, decepcionada", escreveu.

Ainda no domingo, após Davi dizer que Yasmin é uma jogadora inútil, Luiza deu a entender que entrará com um processo contra o baiano pela fala. A mãe de Yasmin repostou um Story de um internauta que explicava o crime de injúria. “O participante Davi Brito acaba de cometer o crime de injúria ao chamar Yasmin de inútil”, escreveu a pessoa.

“Para quem não sabe, o crime de injúria ocorre quando uma pessoa profere a outras xingamentos, contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo sua dignidade, honra e moral. Ao contrário da calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem conta da ofensa”, explicou.

Por cima do Story, Luiza Brunet escreveu: “Estamos atentos e em rede nacional”.

