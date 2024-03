Reprodução/Instagram - 05.03.2024 Davi, do 'BBB 24', e namorada, Mani Rego





Celsilene Rego, conhecida como Mani Rego nas redes sociais, se solidarizou com o namorado Davi, participante do "BBB 24". A empreendedora e atual influenciadora enviou uma mensagem para o companheiro após a confusão generalizada que tomou conta do reality show na madrugada desta terça-feira (5).





"Esse é o seu sorriso, o sorriso que vem da alma cheia de alegria", iniciou Mani no Instagram. Ela resgatou uma foto com Davi em um restaurante, em que os dois aparecem se abraçando.





'"Na fotografia a representação do meu abraço que ontem naquele momento eu queria te dá. Sinta-se abraçado pelo Brasil, nós assim como você sabemos muito", completou, reforçando a torcida contra Michel no paredão que o namorado enfrenta.





Mani comenta frequentemente a participação de Davi no "BBB 24" e ganhou popularidade pela presença nas redes sociais. No Instagram, ela alcançou 1 milhão de seguidores, número maior do que o de participantes do reality show da Globo. Davi, enquanto isso, já reúne 6 milhões de seguidores na mesma rede.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: