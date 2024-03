Reprodução/Globoplay - 01.03.2024 7 vezes que Yasmin se irritou com Davi; confira

Desde o começo da edição do reality, Yasmin e Davi se envolveram em várias discussões que tiraram a modelo do sério. Confira algumas:

1- Yasmin ficou muito brava após davi ter falado “psiu” para ela e reclamou: "Você não tem que sentir nada que tem a ver comigo... Psiu não! Eu tô falando, cara! Respeita!"



2- Em conversa com Wanessa, Pitel e Rodriguinho, Yasmin mostrou mais uma vez a irritação com o brother: "Você é chato para um cacet*, put* que pariu. E, sim, tô implicando com seu jeito. E não é o que você faz, o que você é que é chato. Você respirando já me irrita".

Yasmin diz que Davi respirando já é chato e Rodriguinho dizendo que pediu pra Deus pra não chutar a cara da Isabelle e do Davi. #BBB24 #RedeBBB24 pic.twitter.com/pzu4FF90mK — ✠ 𝐉𝐚𝐧𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 ✠ 🪕🤏 (@antonellibjj) February 27, 2024



3- Yasmin ficou brava após a expulsão de Wanessa do jogo e xingou o brother. "Pensando bem, vai pra put* que pariu. Vou tratar ele bem o caralh*. Fod*-se. Não consigo. Sei que é o que ele quer. Vou dar pra ele o que ele quer e fod*-se!", reclamou.

Reprodução / TV Globo undefined



4- Até a cantoria do baiano irrita a modelo. "É muito alto", disse ela, que ainda afirmou que ele tem um microfone embutido na garganta.

Davi cantando no Big Fone mais cedo e a Yasmin: #BBB24 pic.twitter.com/V2Ym6nJLnV — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 4, 2024



5- Yasmin se incomodou muito após ter sido chamada de “jogadora inútil” pelo brother e tudo culminou em briga após o Sincerão. "Ele é um bosta, um merda, um psicopata, um doente mental do c*ralho.", acusou a modelo.

6- Após o Sincerão, Yasmin xingou o brother: “Teu c*, seu arrombad* de merd*”, entre outros insultos.









7- Yasmin chegou até a ficar irritada com Davi pela quantidade de desodorante que o baiano passa

Yasmin e Wanessa reclamaram que o Davi passa muito desodorante e empesteia o quarto.



