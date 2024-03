Reprodução / TV Globo Wanessa foi expulsa do 'BBB 24'





Wanessa Camargo apareceu em uma nova foto com familiares após a expulsão do "BBB 24". A cantora foi expulsa do reality show no último sábado (2), por uma agressão contra Davi, e já havia compartilhado registros do reencontro com a mãe, Zilu Godói, e os filhos, João e José.





Na noite desta segunda-feira (5), Wanessa surgiu em uma foto durante um encontro com a irmã, Camilla Camargo. No clique compartilhado, a cantora aparece abraçada com os sobrinhos, Joaquim e Júlia.

As crianças são fruto do casamento de Camilla com Leonardo Lessa Lopes, com quem é casada desde 2018. "Amor cura", escreveu a irmã da ex-sister, na legenda da postagem no Instagram.

Zilu, mãe de Camilla e Wanessa, relatou recentemente como foi se reencontrar com a filha após a expulsão do "BBB 24". "A gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando e vida que segue, bola para frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor para nós", comentou.



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: