Reprodução/Globo Big Fone já tocou cinco vezes na casa do BBB 24; Davi atendeu à ligação em quatro delas

O Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 24, e os brothers já começaram a desconfiar que tem alguma coisa vindo por aí... Até a manhã deste domingo (3), já foram cinco ligações, todas elas não passaram de "trotes". Esta tarde, o telefone tocará mais uma vez e, aí sim, será oficial. Quem atendê-lo estará direto no Paredão.

Sozinho, Davi atendeu ao Big Fone quatro vezes, duas delas na sexta-feira (1º), outra no sábado (2) e a última neste domingo (3). Outra única participante a atender à ligação foi Alane, também no sábado.

Os participantes já estão especulando sobre a dinâmica envolvendo o telefone. "Eles [a produção] podem mandar vários trotes e um oficial", disse Alane, depois do chamado.

Davi também está com a pulga atrás da orelha. Em conversa com Matteus, ele tentou adivinhar se as ligações têm algum significado ou se não passam de uma brincadeira feita pela direção do reality. "Atendi, ficou 'pipipi'", contou o brother. "Eles devem ficar dando risada da nossa cara lá. Ou isso é uma dinâmica que está acontecendo e a gente não sabe. Ou é só trote mesmo, de resenha...", analisou Davi.

O Big Fone tocará pela sexta e última vez hoje às 17h20, durante a programação ao vivo. Caso o Líder ou o Anjo atenda, ele deve colocar outra pessoa no Paredão em seu lugar. O telefone também dará direito a um contragolpe ao emparedado.

Quem atendeu ao Big Fone

Sexta (1º):

10h: Davi;

16h: Davi.



Sábado (2):

19h: Alane;

23h30: Davi.

Domingo (3):

6h: Davi;

17h20: este último tocará às 17h20, ao vivo na programação.

Entenda a dinâmica desta semana do BBB 24