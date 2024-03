Reprodução/Instagram - 29.02.2024 BBB 24: Boninho revela trote do Big Fone e paredão surpresa





Parece que o Big Fone ainda vai tocar muitas vezes no BBB 24. Nesta quinta-feira (29), Boninho anunciou que o telefone do reality show tocará mais cinco vezes. O diretor do programa, que faz pegadinhas com os brothers constantemente, ainda revelou a série de ligações que planejou para a casa mais vigiada do Brasil na sexta (1) e no domingo (3).

"Não me provoca, que eu pego pilha. Fica me cutucando, galera da internet, do Instagram... Vou cair nessa pilha? Caí, e vou trollar eles de novo", brincou na publicação, feita no Instagram. Nos primeiros quatro toques, ele deixará a ligação cair. "Vai estar ocupado, ninguém vai atender", continuou.





















Mas no último chamado, o brother que atender será mandado ao paredão pelo Big Boss. O momento será transmitido ao vivo no domingo, às 17h20. "Você vai ver que vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar! Atenção, VOCÊ ESTÁ NO PAREDÃO!!! Começa nessa sexta!!", finalizou na legenda.

Nos comentários, amigos e seguidores não esconderam a animação para ver a reação dos brothers com a dinâmica. "Sabe fazer o jogo ficar vivo como ninguém", escreveu Marcos Mion. "Nosso malvado favorito em ação", comemorou outro. "É desse jeito que eu gosto", escreveu mais um.

