Reprodução Tadeu entrega fator decisivo para expulsão de Wanessa do BBB 24; veja

O apresentador do "BBB 24", Tadeu Schmidt, interrompeu a programação da Globo para comentar a expulsão de Wanessa Camargo e revelar o fato decisivo para a desclassificação da cantora.

Na chamada especial, o jornalista prometeu dar mais detalhes durante a edição do programa, prevista para ser exibida depois da novela "Renascer". No entanto, ele apontou que a saída se deu após a queixa de Davi.

"Hoje durante a tarde tivemos uma desclassificação no BBB 24. A Wanessa deixou a competição após um relato do Davi. No confessionário, ele confirmou que foi agredido enquanto dormia no quarto Magia. Assim, seguindo as regras, a cantora também foi chamada e informada que deveria sair da casa imediatamente", afirmou.

O pronunciamento aponta que, caso Davi não tivesse reclamado, Wanessa Camargo poderia ter continuado na casa mais vigiada. Nas redes sociais, internautas criticaram o posicionamento da emissora.

"Então, a produção verificou, viu que houve, o chamou para confirmar? Ou estão querendo responsabilizar a vítima? Faltou afirmar que a produção apurou a denúncia, e verificou a infração. Espero que falem disso mais tarde", apontou uma internauta.

"Não entendi? Estão tentando colocar o peso da eliminação no Davi? Foi só Davi falar que foi agredido e pronto? Não teve análise da produção?", questionou outro.