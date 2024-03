Reprodução/Globo - 01.03.2024 Big Fone do 'BBB 24'





Os trotes com o Big Fone começaram na manhã desta sexta-feira (1), no "BBB 24". O Big Boss preparou "pegadinhas" com as ligações até domingo (3), quando o participante que atender vai direto ao próximo paredão.





Davi foi o mais ágil para chegar até o telefone e ouviu a ligação sem nenhuma mensagem. O brother caiu na risada após a ação, mas optou por não revelar aos colegas que não ouviu um recado.

Na cozinha, participantes tentaram sair correndo para atender a ligação, mas não conseguiram chegar a tempo. Michel se irritou por Davi atender novamente o Big Fone na edição. "Vai tomar no c*, de novo", reclamou o brother.





Veja abaixo vídeos com as reações dos participante com o início dos trotes no reality show:

☎️ Davi atendeu a primeira trolagem do Big Fone!



O Big Fone toca novamente às 16h com mais uma chamada perdida 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/LTumBrTnIt — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024





Depois de atender ao Big Fone com sinal de 'ocupado', Davi não quis compartilhar o que escutou 👀☎️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2Uo2LVvHz4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024

















Davi alugou um triplex na cabeça dos brothers. #BBB24 pic.twitter.com/aY7YUlsOiy — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 1, 2024





Quando o Big Fone volta a tocar?

Os participantes serão surpreendidos com mais um trote nesta sexta-feira, às 16h. No sábado (2), as pegadinhas acontecem às 19h e às 23h30. Já no domingo, o primeiro toque falso é às 6h.

O telefone volta a tocar com a consequência real às 17h20 e, quem atender, estará na berlinda. O momento será transmitido na programação ao vivo. Saiba mais da dinâmica do paredão da semana:





