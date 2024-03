Reprodução/Globoplay 1.3.2024 BBB 24: Davi ganha bronca do Big Boss após trapacear no Big Fone

O participante Davi foi alvo de bronca do Big Boss na tarde desta sexta-feira (1º). O motorista de aplicativo atendeu ao Big Fone falso pela 2ª vez e tentou trapacear para uma possível 3ª chamada.

Entre essa sexta e domingo (3), a produção do programa estará promovendo uma dinâmica para ludibriar os participantes. O Big Fone tocará seis vezes, sendo que apenas na 6ª vez o participante receberá alguma mensagem. Nas anteriores, a chamada estará muda.

Na tarde desta sexta, Davi atendeu ao primeiro e ao segundo Big Fone. Enganado, ele tentou cercar o aparelho na expectativa de uma terceira chamada, entretanto, também estaria tirando a oportunidade de outros brothers participarem.

A trapaça não foi bem vista pelos colegas e nem pela produção. A voz do Big Boss soou para que ele se afastasse do aparelho. "Atenção, Davi! Proibido obstruir o Big Fone", reclamou.

Giovanna se incomodou com a situação e atacou o brother. "Parece retardado. Não escuta", esbravejou.

Fernanda e Pitel também reclamaram devido Davi ter atendido ao segundo Big Fone. "Ele já atendeu duas vezes. Agora ele ficou feliz. Dá pra ele logo o programa, gente. Passa pra ele logo a chave do portão!", disse a mais velha.

Davi atendeu a segunda chamada da trolagem do Bigfone 🤡



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/YNx4Im5oJ5 — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 1, 2024





Veja o cronograma da pegadinha do Big Fone, que finalizará colocando um participante no paredão:

1º Big Fone: 10h da sexta-feira (1º);

2º Big Fone: 16h da sexta-feira (1º);

3º Big Fone: 19h do sábado (2);

4º Big Fone: 23h do sábado (2);

5º Big Fone 6h do domingo (3);

6º Big Fone: 17h20 do domingo (3).