Reprodução/Globo - 01.03.2024 Líder Lucas Henrique definiu os alvos para a próxima formação de Paredão

Líder pela terceira vez no BBB 24 , Lucas Henrique definiu na noite de sexta-feira (1º) seus alvos para a próxima formação de Paredão , que acontece no domingo (3). "Na Mira do Líder", estão Davi, Michel, Isabelle e Alane . Um dos quatro pode ir direto para a berlinda, sem direito a participar da prova "Bate e Volta".



O professor de Educação Física justificou as escolhas:



Davi: o Líder da semana acha o baiano extremamente "inconveniente", "chato" e "manipulador";

Michel: Lucas foi colocado por ele no Paredão;

Isabelle: igual ao motivo anterior (por ter sido colocado por ela no Paredão);

Alane: por "estratégia".

Relembre a dinâmica da semana no BBB 24

A sexta-feira (1º) foi agitada na casa mais vigiada do Brasil. Além da dinâmica "Na Mira do Líder", outros dois eventos movimentaram o jogo.

Os brothers e sisters participaram do "Perde e Ganha", em que podem ganhar ou perder estalecas e, em seguida, escolher se querem ou não dar um lance para arrematar o famoso "Poder Curinga". Nesta semana, o vencedor da disputa terá direito a dois votos na formação do próximo Paredão. Giovanna Pitel foi quem deu o maior lance e arrematou o benefício, que está sendo chamado de "Poder Gêmeo".

Também na sexta, o Big Fone tocou duas vezes. Ao todo, serão seis ligações durante o final de semana, mas apenas a última, prevista para a tarde de domingo (3), terá alguma mensagem de verdade. Quem atender estará direto no Paredão (e terá direito a um contragolpe).

Neste sábado (2), acontece a Prova do Anjo. O Anjo da semana será autoimune e poderá imunizar mais um participante. O Big Fone, por sua vez, tocará outras duas vezes (e ambas serão "trotes").

Já amanhã, a programação do BBB 24 inclui Big Fone, formação de Paredão triplo e prova "Bate e Volta".