O camarote MC Bin Laden e a pipoca Raquele protagonizaram um embate na manhã desta sexta-feira (1º), no "Big Brother Brasil 2024". Os competidores, que são de grupos opostos, estavam na cozinha e começaram a brigar por discordâncias de posicionamentos.





Raquele reprovou a postura do cantor, alegando que às vezes ele não cumprimentava outros brothers e sequer dava "Bom dia" a eles. "Sim, mas tem gente que não fala [bom dia]. Eu não sou obrigado a falar. Nunca fui cobrar você [de me dar 'bom dia']", defendeu Bin Laden.





"Você quer brigar comigo? Porque se você quiser, a gente briga", rebateu Raquele, que ainda argumentou que os cumprimentos do MC se alteravam de acordo com as mudanças de humor dele. "Na minha opinião, você [Bin Laden] acorda de lua às vezes", afirmou.





A sister ainda declarou que sairia da cozinha para que a briga entre eles não terminasse de uma forma ruim. "Bin, para não terminar de um jeito ruim, eu vou sair. Você está falando que estou apontando o dedo para você. Estou falando com você normal, não estou apontando o dedo na sua cara e nem te julgando. Vou deixar você falando sozinho", finalizou Raquele.

Confira os trechos da briga:

Eita! MC Bin Laden e Raquele trocam farpas, na cozinha: "Mas, na minha opinião, você às vezes é da lua, Bin"🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/WzxGJ4eTI8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024





O clima começou a esquentar entre os brothers: "É muito fácil ficar julgando os outros aqui"🔥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/8LbqXSPLon — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024









Raquele para Bin Laden: "Você quer brigar comigo? Porque se você quiser, a gente briga” #BBB24

pic.twitter.com/zWgpIy3DgE — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 1, 2024





