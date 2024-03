Reprodução/Globoplay - 29.01.2024 Lucas Henrique é o novo Líder da semana





Lucas Henrique (Buda) venceu a 11ª Prova do Líder do BBB 24 e assume a liderança pela terceira vez nesta quinta-feira (29). O brother levou a melhor na disputa, que exigiu muita agilidade e pontaria dos confinados, e atingiu o maior número de pontos da competição.

Todos os brothers e sisters participaram da disputa. Para a prova, eles vestiram fantasias com alimentos diversos. A dinâmica exigia que cada participante descesse por um tobogã e lançasse um disco à distância para que o objeto atingisse buracos com pontuações. Aquele que fizesse a maior pontuação no final da disputa, levava a prova.













Lucas Henrique, Matteus, Michel e Yasmin fizeram as três maiores pontuações e foram para a fase final. No entanto, o professor de Educação Física fez a pontuação máxima e levou a melhor.

Para o VIP, Lucas escolheu levar Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Leidy Elin e MC Bin Laden.

