Reprodução/Globoplay - 01.03.2024 Davi diz que vai votar em Yasmin









A prova do Líder mal aconteceu e Davi já está recalculando as estratégias. Na área externa do BBB 24, o brother e Alane comentaram as possibilidades de indicação do líder Lucas Henrique ao Paredão. O baiano confessou que acredita que será indicado pelo professor e revelou que gostaria de indicar Yasmin Brunet para a berlinda.

"Se ele me botar no Paredão direto e eu [puder] puxar alguém, vou puxar quem? Quem você acha que eu puxaria?", questionou Davi. "O Bin", respondeu Alane. "Eu tenho outras prioridades, claro, mas agora entraram outras prioridades na frente", explicou. A dançarina, então, perguntou quem seria a opção do brother.



















"Eu puxaria direto a Yasmin", revelou o brother. "Puxaria ela direto, levaria para o Sincerão. Não tem como passar pano na cabeça de uma coisa que ela fez para querer prejudicar o coletivo", completou. "As coisas aqui têm que ser avaliadas por semana", pontuou Alane.

"Exatamente, e essa semana ela tomou uma atitude que refletiu muito na casa", concordou o baiano. "Achei horrível, achei infantil", disse Alane. "E as pessoas que estavam ao redor dela achando que estava tudo bem ela fazer aquilo", observou Davi.

Vale lembrar que, recentemente, Yasmin causou punições de propósito para levar a casa inteira para o Tá Com Nada. Ela chegou a ser chamada ao confessionário e foi advertida pela direção do programa.

