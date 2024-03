Reprodução/Globo - 01.03.2024 Liderança de Lucas e Big Fone marcam conversas em noite no 'BBB 24'





Lucas venceu a prova do líder pela terceira vez no "BBB 24" e agitou a madrugada desta sexta-feira (1) no reality show. A noite foi marcada por medo do próximo paredão, deboche do líder e a descoberta do plano de Boninho com o Big Fone nos próximos dias.





Medo do paredão

Após a prova, o grupo fada se reuniu no quarto e expressou o medo generalizado de integrar a próxima berlinda. O receio dos participantes é do paredão ser formado por mais de um dos aliados, mas todos acham que serão escolhidos para cair na disputa.

Alane acredita que deve disputar essa berlinda com Davi, que se aproximou do grupo com Isabelle nos últimos dias. O brother vê um paredão com as duas sisters, ao passo que Beatriz disse que também pode estar em risco. A declaração irritou os colegas, que não acreditam na ida da vendedora nesta disputa.

Alane: "Tô sentindo que eu vou pro Paredão com o Davi"





Davi para Isabelle: "Vão querer botar eu e você de novo no Paredão"





Beatriz diz que está com receio de ir para o Paredão, mas os brothers discordam e Isabelle pede para a sister parar com isso.





Em conversas paralelas na madrugada, outros participantes também se enxergaram como possíveis alvos do líder ou da votação. Leidy Elin e Michel acreditam que podem integrar a próxima berlinda.

Leidy Elin: "Vai saber se não tem um complô para me botar no Paredão"









Os participantes ainda refletiram sobre como podem se proteger da berlinda e uma nova aliança entre o grupo fada e Davi e Isabelle foi debatida. O motorista de aplicativo sugeriu que ele e a dançarina poderiam contar com as "fadas" e a aliança concordou, mas a amazonense o alertou.

"Ai, Davi. Têm coisas que eu preciso conversar eu e você. Meu negócio, você sabe, que é eu e você, né? Que fique bem claro e transparente. Estou tendo mais conexão com eles, agora, mas é inegável que meu negócio é eu e você", declarou. Mais tarde, a dupla conversou sozinha sobre o jogo.

🗣 Davi: “Então, aqui a gente pode contar um com o outro?”

🗣 Matteus: “Sim”

🗣 Alane: “Por mim sim”

🗣 Isabelle: “Ai, Davi. Têm coisas que eu preciso conversar eu e você. Meu negócio você sabe que é eu e você, né? Que fique bem claro e transparente"

#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/P8KVvg9DTd — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024





Davi diz que quer proteger Isabelle e a sister agradece.





Isabelle para Davi: "Eu não quero que você vá para o Paredão, eu não quero que você se exponha em brigas"





Deboche

Lucas, de fato, tem como alvo alguns dos brothers assustados com a possível ida ao paredão. Em conversa com Yasmin Brunet , o líder revelou ter como opções Michel e Davi, mas avaliou que Alane, Fernanda e Isabelle também são nomes que podem ser alvos no jogo.

Lucas revela os seus alvos para o Paredão: "Fernanda, Davi, Cunhã e Michel"



pic.twitter.com/OTlVc00FEk





Além das conversas sobre estratégias, Lucas ainda debochou do medo generalizado da casa sobre a indicação. "A galera está surtando no quarto fadas, estão pirando o 'cabeção'. 'Vai me mandar. Não, vai mandar eu. Vai me mandar. Não, vai me mandar'", declarou, dando risadas e divertindo outros confinados.

Lucas: "A galera tá surtando lá no Fadas, fi."



Giovanna: "Por que?"



Lucas: "Porra, tão pirando o cabeção lá."



Giovanna: "Por causa de que?"



Lucas: "'Vai me mandar', 'vai me mandar', 'vai mandar eu', 'não, vai me mandar', 'vai me mandar'."



pic.twitter.com/aaoHNRvYZl





Plano de Boninho descoberto

A partir desta sexta-feira, o jogo será movimentado por uma sequência de toques do Big Fone na casa. Boninho explicou que a estratégia terá diversos "trotes" até o toque oficial na tarde do domingo (3), que colocará quem atender no paredão.









Apesar de não saber das "pegadinhas" planejadas pelo diretor do reality, Beatriz adivinhou a intenção do toque oficial do Big Fone o domingo. "Acho que o Big Fone vai ser: você está no Paredão. Acho que vai ser negativo, agora. Veio muita coisa boa no Big Fone", declarou, ao passo Isabelle contou já ter pensado na possibilidade.

Beatriz: "Eu acho que o Big Fone vai ser: você está no Paredão!"





