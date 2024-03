Reprodução / TV Globo BBB 24: Lucas Henrique revela opções de voto para Yasmin; veja

Após ganhar pela terceira vez a prova do líder na madrugada desta sexta-feira (1), Lucas Henrique revelou as opções de voto para Yasmin. O capoeirista tem Michel como primeira opção, mas caso ele seja imunizado, colocará Davi no Paredão.

"Ganhei três Líder e um Anjo, mas é muito ruim quando você tem uma semana que não ganha nada", diz ele. "Imagine 50 dias", responde Yasmin, que ainda não ganhou nenhuma prova. "Tem semana que está tudo contra você. A dinâmica te bota no Paredão...", reclama o carioca. "Quem você acha que vai mandar direto?", questiona a modelo. "Não sei, acho que vou mandar o Michel, estou pensando ainda", responde o brother.

Yasmin, então, pergunta o que ele fará caso o professor de geografia ganhe a prova do Anjo. "Vou ter que ir em outra pessoa, aí mando Davi. A questão só são as pulseiras, porque é meio chato. Preferia chegar domingo e 'largar o aço'", fala. Lucas também conta que está em dúvida de quem colocar na Mira do Líder.

Os brothers continuam falando do jogo e Yasmin reclama do comportamento de Matteus: "Estou achando estranho o jeito que o Alegrete [Matteus] está. Você lembra que quando teve a briga ontem estava de boa, conversando, com medo de ser grosso. Depois disso, acabou, não está nem olhando na minha cara".

"Comprou um lado, às vezes", opina Lucas. "Teoricamente, o jogo para ele está muito confortável. Ele nunca foi opção da casa, essa semana foi a primeira em 50 dias que começou a receber coisas diferentes de coração e planta no Queridômetro. Começou a receber nojo, mala, cobra. Agora o jogo está obrigando ele a se movimentar", complementa o Líder.

Lucas Henrique disse que sua primeira opção de voto é Michel e a segunda opção é Davi. 🗣 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/XUCevAo07N — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024





