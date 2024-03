Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Wanessa revela primeiro crush no cantor Leandro







Depois de Wanessa Camargo revelar que Leandro, da banda KLB, foi a “primeira paixão da vida” dela , o cantor reagiu à declaração e revelou que conhece a artista desde os 8 anos de idade e que "ama" a família dela.

"Fiquei muito feliz com a lembrança. Eu e minha família inteira ficamos na torcida, a gente se gosta muito, amo a família dela", disse Leandro ao gshow.





O cantor também contou que está acompanhando o programa e torcendo por Wanessa. "Estou na torcida para que ela se dê bem não só no Big Brother, mas em todas as coisas que fizer. Tomara que ela vença", declarou ele.

Durante a festa da Líder Beatriz, Wanessa contou para Yasmin que os dois namoraram na adolescência, quando a cantora tinha apenas 15 anos. A sister lembrou do relacionamento ao ouvir a música "Ela não está aqui", sucesso do KLB.

No anos 1990, Wanessa e Leandro tiveram uma banda juntos, a The Fenders e Neon, ao lado dos irmãos do cantor, Kiko e Bruno. Wanessa era a vocalista do grupo, Leandro baterista. Atualmente, Leandro é casado com a ex-miss Brasil Natália Guimarães. Os dois são pais das gêmeas Maya e Kiara.

