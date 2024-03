Reprodução/Globoplay - 29.02.2024 Wanessa se desculpa com Fernanda após briga com Alane no BBB 24





Depois da discussão que teve com Alane no BBB 24, Wanessa chamou Fernanda para conversar e pediu desculpas para a sister. Isso porque a paraense também se desentendeu com a doceira no início do programa e a sertaneja acabou comprando a briga da dançarina.

"Fernanda, você tem que tomar cuidado porque você vai chegar com afirmação e ela vem e muda tudo", disse MC Bin Laden. "Você tem coerência e eu preciso te falar uma coisa: Desculpa real", pediu Wanessa. Yasmin também aproveitou para pedir desculpa.





















"Ontem, eu senti na pele a distorção das coisas. Só que a minha sorte, não sei se é sorte, é que eu percebi na hora", destacou Wanessa sobre o conflito com Alane. "Às vezes, a gente precisa sentir na pele para ver real", disse Yasmin. "É um traço, é real aquilo ali. É uma coisa que ela faz", completou Fernanda.

"Tentou na hora ali, na minha frente. (...) Falei: 'Que isso? É porque estou com a mão aqui. Eu faço muito essa mão. Você não conhecia a pessoa", acrescentou Wanessa. "Eu fiquei sem reação. Ela levou a parada para um outro lugar", destacou Fernanda. "Eu não fui uma pessoa que fiquei achando que você estava de total errada, não, mas mesmo assim eu podia ter te escutado mais", completou a sertaneja.

"Se vitimiza demais", continuou a cantora. "Parece que o sonho dela é ser a vítima dessa edição. É ser a perseguida. É uma loucura", declarou Yasmin.

