Reprodução/Globo - 26.02.2024 MC Bin Laden e Rodriguinho no 'BBB 24'





A formação do décimo paredão no "BBB 24" movimentou a madrugada desta segunda-feira (26). A noite foi marcada pelo incômodo dos brothers com MC Bin Laden e o desejo de Rodriguinho em ser eliminado do reality show, após cair na berlinda com Fernanda e Lucas .





Bin incomoda colegas

O funkeiro recebeu nove votos no confessionário e caiu no paredão, mas escapou da disputa ao vencer a prova bate e volta. A comemoração de Bin após a atividade incomodou outros participantes, já que ele chamou os colegas de "falsos".





"Quando ele chamou todo mundo de falso, deu vontade de dizer: 'às vezes, é você quem está errando com as pessoas, não pode ser, não?", questionou Pitel, em um bate-papo em que Rodriguinho e Fernanda ainda criticaram o "deboche" do cantor ao escapar do paredão.

Pitel sobre Bin Laden: "Quando ele chamou todo mundo de falso, deu vontade de dizer 'Às vezes, é você quem tá errando com as pessoas, não pode ser não?'" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/A1hKzX15t5 — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2024





Wanessa Camargo foi uma das nove pessoas que votou no MC e também se incomodou com a postura do participante . "Não confio no Bin. Ele aumenta, distorce as coisas, não confio. Tudo que ele reclamou do Davi ele fez. Cara, 'chupa' para quem?", avaliou a cantora.



Rodriguinho quer sair

Após cair no primeiro paredão na participação, o cantor de pagode repetiu uma declaração recorrente no confinamento, de que deseja ser eliminado. O brother relembrou como sempre "pediu para sair" ao longo da participação e disse estar com saudade da esposa, quem gostaria de reencontrar em breve.



"Vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui", declarou, ao passo que Pitel repreendeu o colega. Rodriguinho avaliou que enfrenta um "paredão de amigos" e ainda debochou que não queria presenciar a festa da líder Beatriz. "Vai ser uma presepada, não quero ver. Não quero ver a apresentação dela. Pelo amor de Deus, me livra desse cálice".

Rodriguinho falando que não quer ver a festa da Bia: “Pelo amor de Deus, me livra desse cálice” #BBB24



pic.twitter.com/QxPoszL5cq — Dantas (@Dantinhas) February 26, 2024





Votos

A madrugada ainda teve análises dos brothers sobre os votos do paredão. Enquanto Bin especulava quem votou nele para a berlinda, Isabelle revelou que votou no cantor, mas pediu segredo sobre a decisão.

No Quarto do Líder, Isabelle revelou que votou no Bin, mas pediu segredo #BBB24 pic.twitter.com/NBTPCw9tiQ — Dantas (@Dantinhas) February 26, 2024

O pedido ocorreu durante uma conversa no quarto de líder, em que Beatriz e os aliados ainda se chocaram ao descobrir o voto de Giovanna, em Wanessa. "Por quê?", questionou Alane.

Brothers usam a Central do Líder para ver o voto de Giovanna 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2Gb0XZpfII — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2024





Mais tarde, Lucas sugeriu que os nove votos em MC Bin Laden estão relacionados a uma estratégia para proteção de Davi no jogo. "Todo mundo votou no Bin para salvar o Davi", pontuou o emparedado.

🗣 Lucas Henrique: “Todo mundo votou no Bin para salvar o Davi” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/NwEihpbwdC — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2024













'Guerra declarada'

Alane e Beatriz parabenizaram Bin por se salvar do paredão, mas ambas votaram no brother. O cantor criticou a atitude das sisters e expôs ter como alvo os aliados da dupla: "Com aquele quarto ali é guerra declarada. Já tenho dois alvos declarados".





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: