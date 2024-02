Reprodução/Globo - 26.02.2024 Fernanda, Lucas e Rodriguinho disputam paredão no 'BBB 24'





O décimo paredão do "BBB 24" foi formado no programa deste domingo (25). Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão na berlinda e a enquete do iG Gente aponta uma disputa acirrada entre dois participantes, enquanto um deles se salva da eliminação.





Após se salvar do nono paredão do reality show, a sister deve escapar novamente. Segundo uma parcial da enquete, Fernanda tem apenas 6,6% dos votos do público para ser eliminada.

Enquanto isso, os brothers protagonizam o maior embate na berlinda. Lucas surge com 28,3% dos votos para sair do programa da Globo, enquanto Rodriguinho é o favorito para deixar o jogo, com 65,1% dos votos.





Como o décimo paredão foi formado?

A berlinda começou a ser definida a partir da indicação da líder Beatriz, que optou por indicar Rodriguinho. Isabelle, que venceu a prova do líder com a vendedora, também ganhou uma indicação e colocou Lucas na disputa.

Leidy Elin também teve o privilégio de indicar alguém ao paredão, após arrematar o poder coringa da semana. A sister indicou Fernanda para mais uma berlinda na edição. MC Bin Laden recebeu nove votos na votação no confessionário, mas escapou do paredão após vencer a prova bate e volta.

