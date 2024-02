Reprodução Instagram - 26.2.2024 Sacha Chryzman e Fabiana Justus

Filha de Sacha Chryzman e do apresentador Roberto Justus, a influenciadora e empresária Fabiana Justus teve alta médica no último domingo (25). Após a saída do hospital, ela ganhou apoio da mãe, que comemorou o avanço no tratamento.



“Filha amada, você não imagina minha alegria de te ver indo para sua casa, se sentindo bem e confiante. Ver você feliz com seus filhos e marido em faz respirar aliviada. Esses dias com você foram de muita fé, muito amor e aprendizado. Te amo infinita e incondicionalmente”, iniciou.



A mãe de Fabiana Justus ainda agradeceu a Deus e continuou declarando o “amor” que sente pela herdeira. “Como eu te amo, filha. Como eu amo e sou grata a Deus, que nos ouve e cuida de tudo”, acrescentou.



Fabiana Justus agradeceu o apoio da mãe, que passou mais de 20 dias ao lado dela enquanto estava internada. “Obrigada, mami, por ter dicado ao meu lado durante 22 dias da minha internação. Comemoramos juntas a minha alta. Foram 34 dias de internação nessa primeira etapa”, afirmou.



