Lucy Alves e Indira Nascimento se tornaram assunto nas redes sociais no último domingo (25), quando tornaram público que estavam namorando. Elas contracenraram juntas em “Travessia” (2023) , folhetim das nove criado e escrito por Gloria Perez.



Como legenda da publicação que fez no Instagram, Alves adicionou um emoji de coração preto. Já nos comentários, Nascimento se declarou à parceira: “Meu amor”.



Outras atrizes que participaram de “Travessia” também repercutiram o momento. “Meus amores”, escreveu Danielle Olimpia, que vivenciou Karina. “Lindas”, elogiou Jade Picon , responsável por Chiara. “Casal lindo”, disse Drica Moraes, intérprete de Núbia.



Fora as artistas, internautas ainda comentaram a publicação de Lucy Alves. “Esse casal é a coisa mais linda do mundo”, afirmou uma usuária do Instagram. “Viva o amor”, destacou outra. “Perfeitas”, opinou ainda uma terceira.

