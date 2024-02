Reprodução Globoplay - 23.2.2024 Wanessa e Lucas opinam sobre paredão

Wanessa, Yasmin e Lucas Henrique comentam a formação do décimo paredão da edição durante a madrugada desta segunda-feira (24). O professor de capoeira, Fernanda e Rodriguinho estão na berlinda.

"Esse Paredão é uma combinação tão improvável, tão louca, tão absurda... Se o Bin Laden estivesse no Paredão, eu ia ficar muito mais segura", comenta a cantora.

"Eu também, mesmo não sabendo de nada. A gente ia ficar segura por causa das nossas teorias e convicções", concorda Yasmin. "Mas Davi tão certo não tem sentido pra mim, baratinei", diz Wanessa.

"Mas não tem mais embate direto (entre) Bin e Davi", avalia a artista, que completa: "Cara, eu vejo o Bin muito envolvido. Desculpa, eu não confio no Bin, ele aumenta, distorce as coisas, não confio. Tudo que ele reclamou do Davi ele fez. Cara, 'chupa' pra quem?", questiona, relembrando da reação do funkeiro ao ganhar a Prova Bate e Volta.

