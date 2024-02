Reprodução/Globo - 08.02.2024 Primeira festa do líder no 'BBB 24'





A primeira festa do líder do "BBB 24" aconteceu na madrugada desta quinta-feira (8). Fã do filme "Moulin Rouge", Fernanda celebrou a liderança com a temática Burlesque, que rendeu muitas danças sensuais dos participantes. A noite também contou com uma união improvável, tensão entre aliados e muitos beijos.





Danças (improváveis) e emoção

Fernanda aproveitou o cenário da festa e dançou para os brothers, deixando Alane impressionada com as coreografias. Apesar da rivalidade com a atriz, a líder protagonizou uma união improvável com a sister e elas dançaram lado a lado. Espectadores ainda notaram que as duas reproduziram o movimento de levantar as pernas, o que já gerou muitos deboches da modelo para a rival.

Em um momento da noite, Fernanda também elogiou Alane e disse que ela estava "parecendo a Pequena Sereia". A atriz conversou com Beatriz sobre a proximidade com a rival e disse estar feliz com o ocorrido. "É bom saber que, pelo menos em alguns momentos, são pessoas maduras [...] Fico em paz quando vejo que estou feliz por uma pessoa que tenho embate", declarou.

























Beatriz sobre Fernanda: "Se ela fosse assim sempre, ela seria uma pessoa feliz" #BBB24



pic.twitter.com/OvcdbUfK5J — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2024





A líder ainda teve um momento de emoção na festa, quando a produção tocou Djavan, após ela alfinetar a produção pelas músicas do cantor . Ao ouvir a faixa "Lilás", Fernanda se lembrou dos filhos, já que canta a música para as crianças, e caiu no choro. Pitel e outros colegas consolaram a modelo.



q cena forte, me emocionei com a fernanda cantando "lilás" do djavan, sério...

Fernanda: "Eu to c saudades dos meus filhos, eu queria tanto q as coisas dessem certo pras minhas crianças. Eu sou uma fodida"



Pitel:"Eu te amo, amo as crianças e a gnt vai fzer dar certo" #BBB24 pic.twitter.com/Hh18XG7RJa — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) February 8, 2024





Danças sensuais

Os participantes se jogaram nas danças sensuais ao longo da noite. Isabelle dançou para Marcus, que estava sentado em uma cadeira. Já Lucas sensualizou no pole dance, enquanto segurava uma rosa na boca.







Lucas tá sensualizando pro Rodriguinho no pole dance #BBB24 pic.twitter.com/FDLVub2fm4 — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2024





Matteus dançou muito para os colegas e tirou a camisa em uma das danças para Deniziane, com quem vive um romance no reality show. O brother de Alegrete também sensualizou ao lado de Davi.













Beatriz também tentou se jogar nos movimentos sensuais ao lado de outros brothers. Veja abaixo mais vídeos das danças:

A Bia também performou no pole dance #BBB24



pic.twitter.com/zO1YUqRqep — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2024





















Tensão em aliança

Rodriguinho não dançou ou sensualizou na festa, mas se retirou do evento para dormir no quarto. Durante a madrugada, o brother ainda foi assunto em uma conversa de Fernanda e Pitel. A líder reclamou da proximidade do cantor com MC Bin Laden, após assistir a uma conversa dos dois pela central do líder.

"Deve ter ficado um tempão falando de mim, mas não vem conversar comigo o que ele pensa. Vai falar logo com o Bin, a pessoa que eu não confio nem um pouco. Já levou uma história minha e fez uma m*da do c*ralho. E a gente vai jogar junto? Não confio", declarou.

Fernanda fala sobre Rodriguinho e MC Bin Laden: "Não vem conversar comigo o que ele pensa. Vai falar logo com o Bin, a pessoa que eu não confio nem um pouco" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Uwnxn4v3zU — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2024





Mais tarde, Pitel falou com Rodriguinho do caso e o cantor ressaltou que não pretende conversar com Fernanda, para os dois se resolverem sobre a tensão na aliança. "Eu quero que se dane como ela se sente, estou preocupado como eu estou me sentindo com isso, porque eu não errei", declarou o brother.

Rodriguinho sobre Fernanda: "Eu tô preocupado como eu tô me sentindo com isso porque eu não errei" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/JOuyW96SPT — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2024





Pitel também expressou que estava chateada com Fernanda, pois a amiga estava chateada e não compartilhou com ela. Rodriguinho avaliou que as duas não são tão íntimas e ponderou que pode estar "queimado" pela proximidade com a modelo no reality show.

Rodriguinho sobre Fernanda 🗣️: "Eu posso tá queimado lá fora por estar do lado de uma pessoa que faz essas coisas" #BBB24 #BBB #RedeBBB pic.twitter.com/DCScDp8471 — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2024









Movimentação de edredom

Giovanna e MC Bin Laden se beijaram muito na festa e levaram o clima de intimidade para o quarto. A troca de beijos incomodou Rodriguinho, que deixou o espaço. O momento também foi marcado por Michel interrompendo os dois para dar um preservativo ao casal .

O Rodriguinho de olho na Giovanna e Bin se pegando KKKKKKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/voSXzzPeW6 — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2024





Rodriguinho se retirou: "Tchau, gente. Ficar ouvindo esses estalos aí..."



Bin: "Achei que ele tava dormindo já."



KKKKKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/oteb1zy2IN — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2024





