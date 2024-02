Reprodução Globoplay - 7.2.2024 Alane e Leidy no 'BBB 24'

Após ter voltado do último paredão, que marcou a eliminação de Juninho , Alane voltou a ser assunto nas redes sociais durante esta quarta-feira (7). Dessa vez, ao lado de Leidy Elin, o motivo foi as dívidas que elas deixaram quando entraram no reality.



Em conversa no quarto fada, Leidy admitiu que tem uma conta sem pagamento e que havia esquecido de pedir para alguém pagar. A bailarina, que voltou da berlinda, entregou uma ‘solução’ para esquecer as dívidas.



“Desinstalei o aplicativo [do banco]”, brincou ela, aos risos. O momento viralizou nas redes sociais, com diversos internautas alegando que se identificavam com a postura da atriz e fazendo piadas sobre dívidas.

Confira a reação da Web:

“eu tinha uma dívida em um banco, aí eu desinstalei o aplicativo do banco e pronto, não tenho mais a dívida” eu sou a alane. — g. (@gabryellee___) February 7, 2024





Alane "eu tinha uma dívida no banco e eu só desinstalei o aplicativo, pronto agora eu não tenho mais essa divida". Kkkkkkk

Eu sou dessas tbm #BBB24 — 🦄🥃@Cristina 🌵 🏜🧶🦀🧬 (@Cristinasaudade) February 7, 2024





Alane falou que tá com dívida no banco. Daí ela desinstalou o app do banco. Pronto! Na cabeça dela não tem mais dívida! Eu ri alto agora com ela! 😂😂😂😂 #bbb — calabreso molinho (@puxum) February 7, 2024





Alane me representa, desinstalei o aplicativo do banco então não tenho mais dívida.😂😂😂😂🫣

Morri com essa.😂 — nekinha lenck (@nekinhalenck) February 7, 2024



Além da conversa sobre os pagamentos não feitos, Alane se demonstrou preocupada com o discurso de Tadeu Schmidt durante a eliminação de Juninho. A Web, contudo, parabenizou o jornalista por ter sido assertivo nas colocações que resultaram na saída do brother.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: