Reprodução/Globo - 07.02.2024 Toninho Tornado debochou de MC Bin Laden no 'BBB 24'





Toninho Tornado participou do programa do "BBB 24" desta terça-feira (6). A edição resgatou a polêmica do "calabreso" no reality show e chamou o autor da expressão para integrar um VT. O termo foi usado por Davi em uma briga com MC Bin Laden e o humorista debochou do cantor, que problematizou a fala ao lado de outros colegas.





"Relaxa, torre gêmeo", ironizou Toninho, conhecido por mudar o gênero das palavras nas piadas. O humorista também comentou outras cenas do reality show e tirou sarro de mais participantes.

Ele chamou Rodriguinho de "feministo" pelo posicionamento do cantor em uma briga de Davi com Yasmin Brunet, em que ele gerou revolta dos brothers por usar o termo "psiu" .

Já Juninho foi chamado de "autoestimo" ao reagir à cena em que o motoboy disse estar acostumado a ficar com mulheres mais bonitas que Alane. Já Michel, conhecido por ser uma planta entre o público, foi apelidado de "samambaio". Veja abaixo a participação de Toninho Tornado no programa:





