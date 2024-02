Reprodução BBB 24: Fernanda alfineta produção ao vivo após ganhar festa do líder

A sister Fernanda foi surpreendida nesta terça-feira (6) após o apresentador Tadeu Schmidt revelar que ela será a primeira participante do "BBB 24" a ter festa do líder. Ao vivo, ela decidiu responder à novidade alfinetando a produção do reality.

Pouco antes de anunciar a eliminação do paredão, Tadeu Schmidt conversou com a líder da semana Fernanda e revelou na frente de todos que ela irá inaugurar a dinâmica da festa do líder.

"Tenho uma notícia em primeiríssima mão para você. Você vai ser a primeira pessoa do BBB 24 a ter uma Festa do Líder", anunciou o apresentador.

Sem se conter, Fernanda alfinetou a produção: "Mas não vai tocar Djavan, né?", apontou. O comentário faz referência às músicas que ela pede e não é atendida.

"O que eu posso falar é que você vai inaugurar a temporada de festas do líder", disse Tadeu.