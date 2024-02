Reprodução/Globo - 23.01.2024 Davi e Rodriguinho no 'BBB 24'

Na manhã desta quarta-feira (5), os brothers da Casa Mais Vigiada do Brasil acordaram ao som da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Em conversa com Fernanda e Pitel, o participante Rodriguinho repreendeu o comportamento de Davi: "Tem um monte de coisinha para você colocar, ele põe todos.", disse o artista.





Ainda no papo, o pagodeiro se queixou da voz do baiano. "O pior é ver o Davi 'chora, não vou embora'. Pior é ver ele cantando errado.", comentou ele após Pitel performar a música 'Vou Festejar', sucesso conhecido na voz da madrinha do samba, Beth Carvalho.





Após os comentários de seus aliados, a líder desta semana também não gostou da atitude do baiano. "Acho engraçado que eu estou começando a pegar um rancinho dele", reforçou a confeteira, se referindo à escolha de Davi em colocar todos os adereços disponíveis para os participantes do programa.





A ação promovida da escola de samba prevê os preparativos para o Carnaval 2024 e inicia as comemorações do feriado no " BBB 24 ", comandado por Tadeu Schmidt.

