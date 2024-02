Reprodução / TV Globo BBB 24: Michel entrega camisinha para MC Bin Laden e Giovana

Durante a manhã desta quinta-feira (8), Michel conta para Wanessa, Yasmin e Raquele que está rolando algo entre MC Bin Laden e Giovana no Quarto Gnomo. "Está atrapalhando", diz o professor para Yasmin, que cantava funk. A sister, então, pergunta se eles estavam transando e o brother diz que quase.

Michel comenta que está incomodado com a situação e pede para que Yasmin vá atrapalhar. A modelo abre a porta do quarto e vê o casal. "Está um em cima do outro", afirma.

Depois de Yasmin, Wanessa e Raquele também vão dar uma espiadinha e Michel repete: "Não gosto dessas coisas".

"Deixa namorar", responde a cantora. "Aqui não é lugar de namorar", diz o brother. "Lógico que é. Tem camisinha ali...", rebate Wanessa. O professor pergunta onde pode encontrar preservativo e Raquele vai mostrar. "Eu vou dar para eles", afirma Michel.

Ele entra no quarto e entrega as camisinhas pro casal: "Trouxe para vocês". "Está doido?", pergunta o MC.

Mais cedo, os dois já tinham incomodado Rodriguinho com a pegação. O cantor estava no quarto com a dupla e saiu reclamando: "ficar ouvindo esses estalos...".

GENTE O MICHEL ????????????? KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/x7Dc0YsT4h — Gabreuˢᶠᶜ 🌙 (@GRMSFC) February 8, 2024





