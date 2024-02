Reprodução/Globo - 07.02.2024 Discurso de Tadeu Schmidt no 'BBB 24' gerou reflexões na madrugada





A eliminação de Juninho deu início a uma noite com muitas reflexões no "BBB 24". O discurso de Tadeu Schmidt trouxe um alerta aos participantes de que o brother não cometeu assédio, acusação feita por Alane anteriormente . A sister ficou preocupada pelas declarações do apresentador, que geraram outros debates na madrugada desta quarta-feira (7).





Discurso

Antes de anunciar a saída de Juninho, Tadeu mencionou o "duelo" entre Alane e Juninho, que caíram no paredão juntos após brigas consecutivas na casa. ''Você usou as palavras corretas? Tem certeza do que está falando, do que está defendendo? [...] Quando o jogo é sério, não dá para fazer um movimento tão importante sem ter absoluta certeza", questionou.

"Se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. O resultado é como resultado de um paredão qualquer, não fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. É um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Está tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço para interpretação. É menos certeza, mais opinião", disse.





Preocupação

Com a saída do motoboy da casa, Alane logo expressou preocupação pelas acusações que fez contra o participante. "Vocês acham que vão achar que exagerei mais do que aconteceu?", questionou a atriz, consolada por Beatriz, Leidy Elin, Marcus, Deniziane e Matteus.

Alane: "Vocês acham que vão achar que eu exagerei mais do que aconteceu?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/xHX0D63znl — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024





Leidy sugeriu que o cenário fora do programa deve ter sido "feio", por Schmidt ter revelado aos brothers que as imagens foram revisadas. "A vítima sempre se culpa", declarou Anne. "Não teve vítima, Anne", rebateu Elin. "Se ela se sentiu assim, ela sentiu", declarou Deniziane.

Deniziane pra Alane: “A vítima sempre se culpa, você tem que…”



Leidy: “Não teve vítima, Anny, não teve, no discurso ele deixou claro.” #BBB24



pic.twitter.com/7YWqziccuJ — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024





Debate

Outros confinados continuaram falando do caso sem Alane e Leidy voltou a reprovar quando Deniziane usou a palavra "vítima". "Quando é vítima é porque tem crime [...] Se tivesse acontecido alguma coisa, eles iriam intervir. Então não teve nada", declarou. Marcus saiu em defesa de Alane e disse que ela "tem todo o direito de se sentir" da maneira que expressou.

Leidy contando que falou pra Deniziane que ela não pode ficar falando que a Alane foi vitima, porque não houve crime. #BBB24 pic.twitter.com/YR73RaqnVR — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024





"A mulher se sente vulnerável diante de uma situação dessa. É normal ela sentir, ela estava representando as mulheres do Brasil inteiro, que também se sentem assim todos os dias. Não é que ele seja uma pessoa ruim, um predador. Não tem monstro aqui, tem vidas", declarou. Elin repetiu que Alane deveria tomar cuidado com as palavras, ao julgar a situação como um "assédio".

O povo analisando o discurso do Tadeu #BBB24



pic.twitter.com/SFCOwX8hxa — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024

Fernanda opinou em outro bate-papo que entendeu pelo discurso que Juninho "não estava tão errado assim". Michel ainda avaliou que a posição do apresentador foi um "alerta" para o grupo das "fadas" não "abusar tanto em um assunto".

Michel acha que o discurso do Tadeu foi um recado pras Fadas #BBB24



pic.twitter.com/Qtst0lBkaE — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024





Wanessa e as críticas a Davi

Repetindo uma postura comum no confinamento, Wanessa continuou criticando Davi nesta madrugada. A cantora analisou como não pode criticá-lo a partir de suposições sobre o que o rival pensa, mas apontou atitudes do brother que reprovou, como "gritar" com mulheres da casa.

Wanessa sobre Davi 💬: "Uma coisa é eu ficar aqui: 'nossa, eu acho que ele fez isso', 'eu acho que ele teve essa intenção', 'eu acho que ele tem isso no coração'. Isso eu não posso fazer" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/JdyzdYvx0V — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024





Mais tarde, Davi chamou a cantora para conversar e repetiu um pedido de desculpas que fez na noite anterior para Yasmin Brunet, por usar a palavra "psiu" em uma briga. Os dois discutiram o caso e a cantora apontou como o brother só parou de discutir quando Rodriguinho interviu.





Davi 💬: "Eu vi que ia ter um problema ali, e quando ele falou, que eu vi que aquela situação ia gerar um problema, eu calei minha boca"

Wanessa 💬: "Precisou um homem falar com você" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/w2VLvWCdKu — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024





Wanessa se juntou a Yasmin e Lucas para repassar a conversa que teve com Davi e opinou que o motorista de aplicativo não merece ganhar o prêmio. Ela julgou que Rodriguinho, Lucas, Yasmin, Michel, Raquele, Isabelle, Marcus e Leidy são mais merecedores que o brother.

Wanessa disse que o Davi nao merece ser finalista por conta das falhas do caráter dele.



Wanessa diz que Rodriguinho (!!!!), Lucas, Yasmin, Michel, Raquele, Isabelle, Marcus e Laidy merecem ganhar mais do que Davi. #BBB24



pic.twitter.com/LunVKc5YVV — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024













Emoção de Beatriz



A noite também contou com um momento de emoção de Beatriz. A sister caiu no choro após uma conversa com Davi. "Você está com uma grande oportunidade na sua mão, está na bandeja. Então aproveite, pense sempre positivo", afirmou o brother, que disse "gostar muito" da vendedora.

🗣 Davi para Beatriz: “Você tá com uma grande oportunidade na sua mão, tá na bandeja. Então aproveite!” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/HAXmvQic8p — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024





Davi para Beatriz: “Você vai conseguir. Você é uma menina forte, uma menina batalhadora, uma menina guerreira, uma menina que tem tudo pra vencer e crescer na vida. Acredito em você.” #BBB24



pic.twitter.com/UbhSfUH2IY — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024





