O "Mais Você" desta quarta-feira (7) foi marcado pela ausência de Ana Maria Braga, apresentadora titular da atração matinal da Rede Globo. Para suprir o desfaque, a emissora escalou Tati Machado e Fabricio Battaglini para apresentarem o programa e entrevistar Juninho, sétimo eliminado do "BBB 24" .





De acordo com Fabricio, Ana Maria Braga não compareceu aos Estúdios Globo por conta de um mal-estar. "Está tudo bem com a Ana. Ela só teve o que qualquer um teve e que qual um pode ter: comer algo que não te cai bem. Foi isso o que aconteceu, não preciso me estender", explicou.





Conhecida por comandar o "Encontro com Patrícia Poeta" ao lado de Valeria Almeida nas férias da titular, Tati Machado desejou melhoras à Ana Maria. "Volta logo que estamos te esperando", disse a jornalista.





As quartas-feiras são um dos dias de maior destaque do programa quando o "Big Brother Brasil" está no ar. Isso porque o "Mais Você" recebe os participantes que saíram do reality no quadro "Café com o Eliminado".





