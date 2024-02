Reprodução/Globo - 06.02.2024 Flagra, desculpas de Davi e choro de Yasmin Brunet marcaram a madrugada no 'BBB 24'





A polêmica do "psiu" marcou a madrugada desta terça-feira (6) no "BBB 24". Davi usou o termo em uma discussão com Yasmin Brunet no último domingo (4) , após atender o Big Fone. Wanessa Camargo reprovou a fala do brother e aproveitou o Sincerão para expressar a insatisfação . O caso gerou um pedido de desculpas e deixou a modelo abalada na noite.





Desculpas por 'psiu'

Após a dinâmica da discórdia, Yasmin elogiou Wanessa pela postura na atividade. As sisters estavam com a relação estremecida, desde que a modelo criticou a cantora por não ter um "lado claro" no jogo e apontou que não se via como uma prioridade dela na casa.

Já Davi recebeu um conselho de Matteus após o Sincerão. O brother de Alegrete disse que o uso da palavra "psiu" não foi "legal" e sugeriu que o colega pedisse desculpas para Brunet, o que aconteceu logo em seguida.

O bate-papo foi marcado por explicações do motorista de aplicativo, que disse que usar a palavra é um "costume" dele, de fora do programa. Ele ressaltou que não tinha intenções de ofender a modelo, mas Yasmin ficou revoltada por ele só pedir desculpas depois que o caso foi abordado no programa ao vivo.

Davi pede desculpas para Yasmin por conta do PSIU #BBB24



pic.twitter.com/fpO54mrbg3 — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024





Davi pedindo desculpas pelo PSIU e mandou um PSIU no meio da conversa KKKKK



Yasmin: "OI?!"



Davi: "Tá vendo? É costume da minha vida. Não é nada referente à você mandando calar a boca" #BBB24



pic.twitter.com/FwsdrHo1Tc — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024





Em um momento da conversa, Davi disse a palavra "psiu" e voltou a gerar incômodo de Yasmin. A sister recebeu o apoio de Lucas Henrique na ocasião, que apontou como o brother não havia respondido algumas perguntas dela. A modelo afirmou que estava "cansada" pelo "jeito" do Pipoca ao pedir desculpas diversas vezes.



O Lucas no seu papel de segurança de Camarote #BBB24



pic.twitter.com/NjNzfQDQZI — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024





O segurança de Camarote colocando fogo na conversa do Davi com a Yasmin #BBB24



pic.twitter.com/Q93DSxcoPO — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024





Yasmin abalada

Brunet foi consolada pelo brother assim que Davi se retirou do local. Ela caiu no choro e ficou muito abalada pelo bate-papo, criticando a "manipulação" do rival no jogo. Wanessa também se juntou ao grupo e apoiou a amiga.

"Ele me faz muito mal, ele é muito manipulador, p*rra. Não responde nada que eu pergunto, se faz de coitado o tempo todo, com aquela cara de coitado. Abaixa a voz, agora [...], lá no subterrâneo. Só fala comigo porque pontuaram no ao vivo e ele sabe que todo mundo vê o que ele fez, que fala 'psiu'", declarou, entre lágrimas.

Quando terminou a conversa, Yasmin começou a chorar e a chamar o Davi de manipulador #BBB24



pic.twitter.com/j0cItnbD6C — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024





Davi, por outro lado, avaliou o pedido de desculpas em um bate-papo com Isabelle e apontou como as rivais querem usar o "psiu" contra ele. "O 'psiu'! O que tem o ‘psiu’?”, questionou.





Flagra

Às vésperas de mais uma eliminação, os emparedados também movimentaram a madrugada. Beatriz, que disputa o paredão com Alane, Juninho e Isabelle, foi vista tentando ouvir uma conversa do quarto em que o motoboy e outros rivais estavam.

Beatriz e Deniziane estão ouvindo a conversa entre Fernanda, Pitel e Rodriguinho no Quarto Gnomo 🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MQUxBgxAsE — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2024





Deniziane acompanhou a aliada na tentativa, mas as duas foram flagradas por Juninho logo depois. O participante abriu a porta do quarto e as sisters saíram correndo para a despensa, onde caíram na risada.

Juninho flagra Beatriz e Deniziane escutando a conversa atrás da porta 🗣️🗣️🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZkZO16ZhnO — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2024





Davi e Juliette

Wanessa continuou criticando Davi na madrugada, repetindo as análises sobre o "psiu" e mencionando ex-participantes do reality show. A cantora opinou que o brother não é a "Juliette da edição", falando da campeã do "BBB 21". Camargo também julgou que ele "quer se fazer de Lucas [Penteado]", também da temporada de 2021.

Globoplay/Rede Globo Copyright #BBB24

Wanessa sobre Davi

"Ele não é o Lucas dessa edição, ele não é a Juliette dessa edição." pic.twitter.com/1KoUN1FIJz — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) February 6, 2024





"Discernimento, o Brasil tem discernimento. Mesmo que na edição não possa mostrar tudo, não tem como. Tem pessoas que assistem isso aqui, são religiosas, e sabem fazer justiça. Confia. Se estivermos erradas, está tudo certo, mas tenho convicção do que estou vendo aqui dentro. Ninguém lá fora vai me dizer o que não estou vendo aqui", defendeu.

Wanessa falou que sabe o que está vendo do Davi e que aqui fora ninguém vai convencer ela do contrario #BBB24



pic.twitter.com/QtQdtd6QBI — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024









Entre as conversas de Wanessa na madrugada, a cantora também falou que Davi tem "medo" de Rodriguinho. O cantor concordou e relatou que o Pipoca "não olha no olho" dele.

Wanessa falando que o Davi tem medo do Rodriguinho.



Rodriguinho relata que já percebeu que o Davi tem medo dele porque não olha no olho. #BBB24



pic.twitter.com/ik1Q5ZwBBX — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2024

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: