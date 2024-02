Reprodução/Globo - 07.02.2024 Beija-Flor invadiu a casa do 'BBB 24'





O "BBB 24" despertou em clima de Carnaval na manhã desta quarta-feira (7). A Beija-Flor invadiu a casa do reality show a acordou os brothers com muito samba. A agremiação carioca comandou uma apresentação para os participantes.





A bateria entrou na casa e quartos dos confinados, que começaram a sambar enquanto eram levados para a área externa. Alguns dos brothers dançaram muito durante a festa surpresa, mas outros acompanharam de longe enquanto ainda acordavam, como Rodriguinho.





A Beija-Flor desejou boa sorte para os competidores no programa, enquanto os participantes também desejaram sorte para a escola de samba no Carnaval. Neste ano, a agremiação desfila na Sapucaí no domingo, dia 11, com um enredo em homenagem à cidade de Maceió.

Veja abaixo vídeos da "invasão" da Beija-Flor na casa:





Acordando no clima de carnaval com a bateria da Beija-Flor! 🎊✨🥁 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/HIQI68swmU — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024

















+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: