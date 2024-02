Reprodução/Globo - 04.02.2024 Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estremeceram relação no 'BBB 24'

Yasmin Brunet voltou a discutir a relação com Wanessa Camargo no "BBB 24". Na tarde deste domingo (4), a modelo expôs as inseguranças que tem com a cantora e criticou o jogo da amiga, apontando que não consegue identificar de qual "lado" ela está no reality show.

"É muito difícil ser aliada de alguém que claramente não tem um lado. Aqui, você tem um lado, você tem que estar contra o outro lado. Não tem como torcer por todo mundo", afirmou Brunet, questionando a situação da aliança com Camargo. A cantora negou, ressaltando que "não é amiga" de todos os participantes.

"Mas você não tem um lado claro", rebateu Yasmin. "Meu lado é só eu e você", reforçou Wanessa, mas a modelo disse não ver isso, na prática. A modelo relembrou outra atitude da cantora que reprovou no jogo. Quando Matteus virou anjo, ele colocou Pitel no castigo do monstro e acabou tirando a participante do VIP, o que Camargo não gostou.

Brunet se revoltou pela amiga ter sentido pena de Pitel na situação: "Fiquei p*ta". A cantora justificou que acha a postura do brother errada e avaliou: "Não estou torcendo por todo mundo. Torço por mim, por você e pelos meus aliados".

Yasmin falando pra Wanessa que ela não tem um lado claro no jogo. #BBB24 pic.twitter.com/6HNgrjujNR — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024 VÍDEO -

"Mas eu não sou contra as pessoas. Nem o Davi, amiga, eu não consigo, sou assim. Vejo além do que só o jogo. Não consigo achar esse jogo diferente do lá de fora. O que se faz aqui é o que se faz lá fora", ponderou Wanessa. "Não é disso que estou falando, não é você tratar diferente, maltratar, destratar, ser grossa. Mas precisa ter um lado claro. E para ter um lado, não dá para torcer por todo mundo", reagiu Yasmin.

A relação de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet está estremecida desde a madrugada. A modelo chorou ao desabafar que não se sente como uma prioridade da colega no jogo. As duas falaram da questão, mas não chegaram a um consenso.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: