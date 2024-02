Reprodução/Globo - 05.02.2024 Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho enfrentam paredão no 'BBB 24'; voto é para eliminar





Mais um participante será eliminado do "BBB 24" nesta terça-feira (6). Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho formam o sétimo paredão da edição e o quarteto discutiu o jogo no Sincerão, na noite de segunda-feira (5) . Após a dinâmica, um dos emparedados ficou com mais chances de sair do reality show.





A líder Fernanda se juntou aos quatro na atividade, que substituiu o jogo da discórdia. Após críticas do público e dos confinados ao último Sincerão , o "BBB" permitiu que mais brothers integrassem a dinâmica. Os emparedados revelaram os votos no confessionário e chamaram Raquele, Marcus, Michel e Wanessa para a atividade.







Segundo a enquete do iG Gente, Juninho tinha 60,3% dos votos do público para ser eliminado, antes da lavagem de roupa suja. O número cresceu após o Sincerão e, nesta manhã, o brother segue com a maior probabilidade de sair do programa, com 62,3% dos votos.



Alane é a única emparedada com mais chances de ser eliminada, no lugar do motoboy. A sister apresenta 31,4% dos votos para sair do jogo. Beatriz aparece com 4,1% dos votos e Isabelle segue despontando como a favorita, com apenas 2,3% dos votos para deixar o reality da Globo.

