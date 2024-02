Reprodução/Globo Sincerão BBB 24: Davi como alvo, deboche e bate boca marcam dinâmica

Nesta segunda-feira (5), aconteceu mais uma dinâmica do 'Sincerão' com os protagonistas da semana no BBB 24. A líder Fernanda, o anjo Matteus, e emparedados Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho, lavaram roupa suja ao vivo.

Logo de primeira, os emparedados revelaram os seus votos no confessionário e chamara Raquele, Wanessa, Michel e Marcus para a dinâmica.





No gramado, os participantes precisavam escolher entre Jogo Sujo, Merece o meu Desprezo e Fraco, para flechar outros participantes com as justificativas.





Michel apontou Davi como Jogo Sujo e justificou que Beatriz acabou sendo manipulada por ele. "Ele joga sujo porque não creio que essa proximidade que ele tá tendo é natural. Se ele acha que o grupo que ele entrou é fraco, está tentando mudar para um que acha que é forte, tudo bem, mas que joguei limpo e fale tudo. Por esses motivos e pelo voto que ele me deu. Acho que ele pode ter influenciado a Bia e ela ido ao jogo dele sem querer", disse.





Wanessa seguiu no mesmo alvo e relembrou os últimos acontecimentos na casa, como a lavação de roupa suja por uma polêmica com Yasmin Brunet e a parceria dele com Isabelle

"Eu tava vendo ele de forma negativa na casa por conta de uma conversa negativa que ele teve com a Yasmin, em que ele, dizendo que ele estava ajudando ela, ativou um gatilho. Ele não tem nenhum conhecimento para dizer que alguém pode ser cancelado lá fora. Eu vi como a Yasmin ficou, fiquei mexida com isso. Conversei com ele sobre isso, ele disse que tinha entendido, não foi falar com a Yasmin. Eu não sou a Yasmin e falei com ele porque não queria ficar sentindo que ele era uma pessoa maldosa. Eu percebo que ele não é uma pessoa sincera", apontou a cantora.





Assim como os colegas de confinamento, Raquele também chamou Davi de Jogo Sujo. " Ele simplesmente quis exatamente o que a Wanessa falou, induzindo eu e Michel fossemos com ele na Wanessa, sendo que quando chegou no Confessionário ele não fez esse voto e votou no Michel. Existem, sim, essa troca de grupo. Ele acha que nosso grupo é fraco e tentou mudar para o grupo das fadas", comentou ela.





Mudando o foco, Marcus apontou que Juninho merece o seu desprezo ao questionar o voto que o brother lhe deu na última formação do paredão. "Ele disse que não ia votar em mim a semana inteira, me chamou na festa, foi no quarto no momento meu de fraqueza da família e falando que não ia votar em mim mais", disse o comissário antes da dinâmica.

"Hoje, o dia inteiro, não fiz questão de olhar na cara. Acho super fraco porque é alguém que não consegue receber planta. É uma planta e precisa criar artifícios para tentar aparecer de alguma forma e se achar protagonista porque não é", completou o brother após flechar o rival.





Já Isabelle apontou Yasmmin Brunet por Jogo Sujo, justificando o fato da sister ter votado nela por ter relação com Davi. "Por eu ser próxima do Davi, algumas pessoas acreditam que eu posso estar compactuando com alguma coisa, mas só eu sei o que eu converso com o Davi. Só eu e ele sabemos o que eu converso com ele. Não acho justo me pegarem para cristo porque, se for ver, não tinha argumento. Se tem que votar, vota por afinidade", pediu ela.





Após uma briga na madrugada, Juninho afirmou que Alane joga sujo. "As pessoas aqui ficam caçando pelo em ovo. Eles começam um troço e esperam você falar algo pra distorcer totalmente o que você diz. Eu disse 'tocar a mina' e conheço milhões de pessoas que citam essa frase. É desenrolar a mina [...] A Deniziane foi a única que quis me ouvir, e as demais me acusaram de coisas muito graves", disse.

Os participantes acabaram batendo boca ao comentarem sobre o desentendimento sobre o flerte entre eles durante a última festa.









Por conta da lavação de roupa suja com o Juninho, Alane resolveu espetar Fernanda, com quem protagonizou um barraco na semana passada.

"Tem muitas coisas que tenho vontade de falar da Fernanda, porque tem 2 semanas que ela vem criticando minha forma de ser de um jeito que eu tento mostrar que não me afeta, mas me afeta. Quando me olho no espelho, lembro do que ela me falou na academia que isso machuca, que isso dói. Ela, como mulher e como mulher que dança, ela sabe como essas maldades mexem com a cabeça da gente", desabafar ela.





Ao relembrar a briga na academia, Fernanda se justificou ao falar que o corpo de Alane era "molinho". "Eu levantei a perna no puro deboche, mas não em deboche com sua história da perna, foi realmente afronta e não me orgulho. Quando levantei a perna, você falou 'dá pra levantar mais' e essa foi a ordem. Vamos falar de perna? Tá dizendo que minha perna não sobe o suficiente? Olhe ia sua e falei 'dá pra você pegar mais peso porque está molinha'. Foi uma troca pontual".

Assim como a amiga, Beatriz também resgatou uma discussão com Fernanda, quando ela criticou o comportamento da rival nas festas.

"Não quero sua atenção e não estou aqui para fazer média para você. Outra coisa, você foi pra Alane falar de um voto que ela nem tinha perguntado para você. Falou com uma amiga minha do meu jeito na festa [...] Se minha alegria é uma ameaça para você, o problema está em você. É você que tem que tratar, não sou eu", afirmou.









Anjo da semana, Matteus também envolveu Juninho como Jogo Sujo por conta da briga do flerte dele com Alane e Leidy Elin. "Esse fato de envolver duas meninas não tem nexo. Por mais que você seja solteiro, tu tava se envolvendo com a Leidy [...] A gente tem que prezar pelo respeito. Tu é um homem. O homem tem o dobro da força de uma mulher e sei que você não ia dar um tapa nela, porque tu não é louco", declarou.

Brothers e sisters revelam participantes que mais o incomodam

Em uma rodada extra, os participantes flecharam outros colegas de confinamento. Sem justificativa, eles apontaram quem mais o incomodam na casa.

Marcus escolheu Raquele; Wanessa escolheu Isabelle; Michel escolheu Juninho; Raquele escolheu Alane; Juninho escolheu Yasmin; Isabelle escolheu Matteus; Alane escolheu Juninho; Beatriz escolheu Juninho; Matteus escolheu Pitel; e Fernanda escolheu Yasmin.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: