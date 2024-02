Reprodução/Globo - 04.02.2024 Big Fone vai impactar paredão formado na liderança de Fernanda no 'BBB 24'





Um novo paredão será formado no "BBB 24", neste domingo (4). A berlinda será impactada por uma ligação do Big Fone, que promete benefícios para quem atendê-la. Já a líder da semana, Fernanda, definiu um novo alvo para a indicação.









Estratégias

Fernanda colocou Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin na mira como líder. A modelo tomou a decisão já com a indicação definida, em Deniziane. No entanto, a sister precisou recalcular a rota após a prova do anjo. Matteus ganhou a imunidade e deve proteger o affair com o poder de imunizar mais um participante.

Apesar de ter protagonizado um barraco com Alane na última semana, a líder optou por um novo alvo nesta berlinda. Na madrugada deste domingo (4), Fernanda afirmou que pretende indicar Beatriz na berlinda. A estratégia foi debatida em conversa com Rodriguinho no quarto do líder, após as provocações da sister na última festa .

Os aliados contabilizaram os possíveis votos dos colegas e combinaram votar em Alane, imaginando um cenário em que outros participantes vão votar em Davi. O grupo espera que Alane, Beatriz e Davi formem o paredão, sem saber que a berlinda da semana será quádrupla.





Big Fone

O telefone da casa mais vigiada do Brasil vai tocar às 18h20 deste domingo. O momento será exibido ao vivo, na programação da Globo, antes do programa com a formação do paredão.

Quem atender a chamada vai ficar imune na berlinda. Caso quem atenda seja um dos alvos de Fernanda e dos respectivos aliados, o grupo vai precisar recalcular a rota novamente.

A pessoa que atender o Big Fone também vai precisar dividir a casa em dois grupos. Os grupos vão votar entre si e definir mais quatro vagas da berlinda.

Dinâmica do paredão e da votação

O paredão começa a ser formado com o anjo autoimune, Matteus, imunizando uma pessoa. A líder Fernanda vai indicar outro participante, antes de a casa votar a partir da divisão feita pelo Big Fone.

Em uma votação aberta, o grupo 1 vota no grupo 2 e vice-versa, colocando dois brothers na berlinda. Já em uma votação fechada, cada integrante do grupo 1 vota em alguém do grupo e o mesmo se repete no grupo 2, completando mais dois alvos.

Ao todo, serão cinco emparedados no total, mas apenas quatro pessoas jogam a prova bate-volta. Uma pessoa se salva e as outras formam o paredão quádruplo. Pela primeira vez na edição, o voto será para eliminar. O Sincerão acontece na segunda-feira (5) e um dos emparedados será eliminado na terça-feira (6).





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: