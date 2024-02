Reprodução/Instagram/Anderson Macedo/Lucas Mennezes/Cassia Tabatini - 04.02.2024 Famosas ousam com fantasias em baile de Carnaval





Com o Carnaval chegando, celebridades apostaram em fantasias ousadas para o Baile da Vogue de 2024. O evento tradicional da época teve o tema "Galáctika" e aconteceu neste sábado (3), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.





As famosas surpreenderam os internautas com a preparação elaborada para os looks da noite. Deborah Secco foi um dos nomes mais comentados na web, por se caracterizar como um ET na festa. A atriz apostou em uma pintura corporal verde e até ficou "careca" para a composição.

Quem também se inspirou no visual de extraterrestre foi Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15". A influenciadora e também ex-BBB elaborou uma fantasia detalhada para a primeira participação no baile de Carnaval, com muitas pedrarias espalhadas pelo macacão lilás, as antenas e o salto altíssimo.

Flávia Alessandra também ousou na noite. A atriz optou por um vestido básico, mas surpreendeu ao carregar um boneco para se referir à temática. No Instagram, ela explicou a personagem que criou para a ocasião: "Sou a Zaz, uma humana robótica projetada em série".





A influenciadora ex-BBB Camilla de Lucas incorporou a galáxia com diferentes planetas representados pelo corpo, enquanto Sabrina Sato também apostou em grandes acessórios para compor o look vermelho. Já a cantora e ex-BBB Pocah levou a tecnologia para o visual, com CDs e outros aparelhos eletrônicos preteados.



Pabllo Vittar participou do evento com um grande casaco e um penteado com os fios arrepiados. Já Gloria Groove representou a nave de Xuxa, enquanto Sasha Meneghel recriou um look usado pela mãe há 35 anos. A filha da apresentadora ainda posou com a influenciadora Bianca DellaFancy, caracterizada como Etevaldo, do "Castelo Rá-Tim-Bum".

Ainda marcaram presença no baile as ex-BBBs Juliette, Thelma Assiss, Rafa Kalimann, entre outras. Ana Hikari, Schynaider Moura, Bella Campos e a norte-americana Dakota Johnson também ousaram nos looks para o evento.



