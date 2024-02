Reprodução/Globo - 03.02.2024 Alane após prova do anjo do 'BBB 24'

Integraram a disputa apenas oito competidores, definidos em um sorteio. Os sortudos foram MC Bin Laden, Alane, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Yasmin, Beatriz e Matteus. Alane, Beatriz e Yasmin foram colocadas na mira da líder Fernanda, ao lado de Deniziane, que não participou da prova.





Bin foi o primeiro a disputar a dinâmica, que necessitava de muito fôlego dos brothers. Dividida em etapas, a prova exigia agilidade para completar o circuito, precisando pedalar, correr para encher um recipiente de água e ter sorte para encontrar uma das três bolas. Quem concluísse no menor tempo, se tornava o vencedor.

O cantor realizou o circuito em 361.446 segundos, enquanto Marcus precisou de 275.746 segundos. Leidy Elin realizou a prova em 313.928 segundos e Yasmin completou em 334.198 segundos.

392.532 segundos foram necessários para Beatriz terminar. Matteus, penúltimo a competir, levou um tombo ao começar a prova, mas realizou o circuito com agilidade, em 250 segundos. Michel concluiu a prova em um percurso de 291 segundos.

Desclassificação

A prova do anjo da semana foi marcada pela desclassificação de Alane. A sister cumpriu as primeiras etapas corretamente, mas teve a atitude que a desclassificou na terceira parte da competição: ela moveu os pedais da bicicleta com as mãos.

Após deixar a disputa, Alane explicou que estava com dor na barriga e o pé escorregava. Assim, pensou em mover os pedais com as mãos, atitude que não é permitida. Ela também declarou que estava envergonhada pela ação.

Castigo do monstro

Após convidar Alane, Beatriz e Deniziane para o almoço do anjo, Matteus colocou Pitel e Juninho no castigo do monstro. A sister já enfrentou o castigo na última semana e perdeu a posição no VIP da líder Fernanda, com a decisão do novo anjo.

