Reprodução/Globoplay Juninho e Beatriz discutem sobre comportamento de sister

Em uma discussão na tarde deste sábado (3), após a realização da Prova do Anjo, no BBB 24, Juninho e Beatriz tiveram uma discussão, na qual o motoboy chamou a vendedora de “forçada”, após o comportamento da sister começar a incomodar os companheiros de confinamento, especialmente durante as festas.

"Eu não finjo que eu sei cantar a música de alguém. Quando eu canto a música de alguém, eu canto a música de alguém, eu não finjo que eu sou fã de alguém. E, às vezes, eu sinto que você está forçando uma situação", opinou o brother.

Beatriz então respondeu que este seria um “problema dele”, ao que Juninho afirmou achar “um exagero”. O brother então comentou uma das situações supostamente exageradas da sister.

"Por exemplo, no carrinho lá, no dia que foi o Léo Santana, você subiu no carrinho junto com o Rodriguinho... Você não sabia nem cantar a música... Se você acha normal... Eu não acho!", argumentou.

O motoboy ainda comentou uma situação que ocorreu na festa desta sexta-feira (2), na qual ele precisou interferir enquanto ela provocava Fernanda , a líder da semana, após ela ter sido chamada de “maluca da galera” e ter recebido a pulseira de alvo, ficando como uma das possibilidades de voto do líder para o paredão na votação do próximo domingo.

Assista:

“Você quer falar de deselegância depois do que você fez, sério mesmo?



O JUNINHO CORINGANDO KKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/qx7iF7ZnCV — Carlos Henry #BBB24 (@uaicarloshenry) February 3, 2024