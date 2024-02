Reprodução/Globo - 03.02.2024 Rodriguinho, amigo de Thiaguinho, comentou show do cantor no 'BBB 24'





Rodriguinho falou do show que Thiaguinho realizou no "BBB 24", na festa da madrugada deste sábado (3). O cantor chegou a abraçar o amigo e colega de trabalho, mas o brother avaliou que o artista "fingiu que ele não exista" no reality show.





O comentário foi feito enquanto Rodriguinho aconselhava Fernanda sobre a polêmica com Alane. A líder colocou a vendedora na mira dela para o próximo paredão e recebeu provocações da sister na madrugada. Assim, a modelo decidiu se retirar da festa e passou a noite no quarto do líder.





Segundo o cantor, Fernanda deveria fazer o mesmo que Thiaguinho fez com ele na festa. "Tem que olhar através. Tem que fazer igual Thiaguinho fez comigo ali. Eu, amigão dele. Ele olhava para minha cara olhando para a parede. Ele fingiu que eu não existia. Você tem que fazer isso", sugeriu.

Pitel rebateu e disse que o artista "estava procurando" pelo brother durante o show. "Não, a gente trocou vários olhares", admitiu o integrante do Camarote. Conhecido pelo desânimo inicial com as atrações musicais no confinamento, Rodriguinho dançou muito ao som de Thiaguinho, que cantou até músicas que os dois escreveram juntos.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: