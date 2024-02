Reprodução/Globo - 03.02.2024 No 'BBB 24', Rodriguinho reprovou comparação de Beatriz com Gil do Vigor, do 'BBB 21'





Gil do Vigor virou assunto no "BBB 24", na madrugada deste sábado (3). O participante do "BBB 21" foi mencionado em uma comparação com Beatriz Reis, integrante do grupo Pipoca. No entanto, Rodriguinho reprovou a análise dos colegas.





O cantor fez a reflexão enquanto imaginava o próximo Sincerão, diante dos conflitos recentes da líder Fernanda com Beatriz. Segundo o pagodeiro, o economista "era inteligente" no jogo, enquanto a vendedora é uma "personagem".





"A Bia é meio Gil, né?", sugeriu Wanessa Camargo. "Ela tem [a mesma imagem que Gil], mas o Gil era inteligente para um c*ralho. A Bia é emoção. Mas ele é inteligente, a trajetória dele no jogo era muito inteligente", rebateu Rodriguinho.

A cantora observou que Gil do Vigor também era "muito emocional", mas Sarah Andrade "colocava ele no eixo". "Ele não era um personagem, era aquilo ele. Ela é um personagem, claramente. Isso que ela faz é uma persona. Pode perceber os altos e baixos [...] Ela interrompe o Tadeu [Schmidt] toda hora", reagiu o brother.

Wanessa, Yasmin Brunet e Michel discordaram do colega, relatando que acreditam em Beatriz. Veja abaixo o bate-papo:





