Deborah Secco compartilhou opiniões sobre o "BBB 24" na manhã desta quinta-feira (18), após Vanessa Lopes marcar a madrugada do reality show com novos devaneios . A atriz pediu pela saída da influenciadora do programa, afirmando que a sister "precisa ser ajudada" por conta da "loucura" dela no jogo.

A TikToker tem repercutido na web pelas teorias que cria no confinamento, como a análise dos "olhos na parede" e a sugestão de que Ludmilla teria mandado uma indireta para ela . "Vanessa Lopes tem que sair para ontem. Ela precisa ser ajudada. Não consegue ter uma conversa sã com ninguém e, no fim, todos são levados para essa loucura", opinou Deborah no X, antigo Twitter.





Secco também explicou como vê Lopes prejudicando o "BBB". "Ela é anti jogo e leva as pessoas para o mesmo caminho. O Bin estava muito certo e vendo as coisas com clareza. E agora? O jogo está parado na loucura dela. Não está andando. Ela vai atrapalhar o jogo de todo mundo", expressou.

A atriz ainda respondeu alguns espectadores do reality show, com mais análises sobre a participação de Vanessa. "Se fosse minha filha, já teria tirado de lá", disse em um dos posts. "Já falou tanta coisa sem sentido, que estou chocada", comentou em outro. "Ela está carregando Alane para a loucura dela", avaliou em mais um.

"Ela realmente acha que tudo gira em torno dela. Surreal [...] Não acho [divertido]. Ela acaba levando todo mundo à loucura. Até quem estava com tanta clareza e faria o jogo andar, ela falou e a pessoa não agiu. O jogo precisa andar e não ficar estagnado nessa loucura egoica dela de que tudo está acontecendo por causa dela", escreveu em outras respostas.

"Fora que é super sem noção ela fingindo ter algum transtorno mental, né?", sugeriu um internauta em um dos comentários. "Total", respondeu Deborah. Veja abaixo as postagens e as respostas da atriz sobre o reality:

