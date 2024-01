Reprodução/Globo Vanessa Lopes no 'BBB 24'

As reviravoltas do “BBB 24” seguem movimentando o público e os próprios confinados. Na madrugada desta quinta-feira (18), Vanessa Lopes fez diversas críticas a MC Bin Laden, o maior aliado dela no reality até então.



Em conversa com Alane, ao decorrer da festa, Lopes avaliou o jogo do músico como “sujo”, principalmente por ele ter se reaproximado do pipoca Nizam, com quem Vanessa teve alguns embates recentemente pela polêmica do espelho.



“Por que cada um está em um quarto? Já percebeu que o Nizam dorme com um olho aberto e o outro [não]. Ele acorda muito fácil e quando eu falei isso dele, ele disse: ‘está louca? Eu durmo muito pesado’. Então eles [Nizam e Bin Laden] estão fazendo um jogo muito sujo. Se a gente estiver juntas, feito mulher, isso aqui fora explode. Porque eles estão pilhando nas nossas dores”, disse.



Em outro momento da festa, Vanessa Lopes insinuou que a cantora Ludmilla teria enviado um ‘sinal’ à ela, com uma canção que falava sobre ser “cheirosa”. Segundo a influenciadora, a ‘indireta’ teria sido motivada por conta de MC Bin Laden chamá-la de “Fedorenta” no reality.

