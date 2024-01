Reprodução/Globo - 18.01.2024 Vanessa Lopes disse que Ludmilla mandou indireta para ela no 'BBB 24'





Vanessa Lopes compartilhou novas teorias no "BBB 24", na manhã desta quinta-feira (18). A influenciadora disse que Ludmilla mandou uma indireta para ela ao cantar uma música nova no show que fez no reality, na última semana.





O assunto surgiu em uma conversa com Alana, quando a TikToker criticou o "jogo sujo" de MC Bin Laden . Vanessa afirmou que o brother a provoca e diz que ela "cheira mal". Ela viu uma conexão da postura do cantor com uma marca de desodorantes, que patrocina o programa, e com "Maliciosa", canção inédita da artista.

"Toda hora ele fica fazendo assim: 'Está cheirando mal'. O que tem de marca aqui? Para aqui [axilas]? A Ludmilla cantou uma música nova e deu umas olhadas para mim, porque não sou besta. Vi o balé olhando para mim, ela olhando. O problema não é ela olhar para mim, porque os artistas vão olhar para todo mundo aqui", pontuou.

Lopes avaliou que a cantora estava "disfarçando" ao olhar para ela e cantar um trecho da música: "Cheirosa, praiana, vem ser meu Carnaval de Recife, minha musa de escola de samba". A palavra "cheirosa" não foi dita por Ludmilla ao apresentar a música no programa e não aparece nas prévias divulgadas pela artista até o momento.

Ludmilla cantando "Maliciosa" na festa do BBB pic.twitter.com/gQoBnS9Tm0 — brumilla_sz (@Brumilla_sz) January 14, 2024





A cantora reagiu à declaração da influenciadora, que é natural de Recife. "Vanessa, te amo [risos]", escreveu no Instagram. "Vanessa, tua música sai hoje, às 21h", completou no X, antigo Twitter.

Vanessa tua música sai hoje às 21:00 em todas as plataformas https://t.co/fQnunAlCsh — LUDMILLA (@Ludmilla) January 18, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: