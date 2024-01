BBB 24: festa tem novos devaneios de Vanessa e conversa sobre romance

Músicas especiais

A festa desta madrugada também contou com momentos dedicados a alguns brothers. "Shine It On", um dos maiores sucessos de Wanessa Camargo, tocou na ocasião e empolgou a cantora e os participantes. Músicas de MC Bin Laden e Rodriguinho também foram reproduzidas, além de Isabelle ter um momento de destaque com uma música do Festival de Parintins.