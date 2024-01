Reprodução/Globo - 18.01.2024 Marcos Veras e Jojo Todynho invadiram a casa do 'BBB 24'





Jojo Todynho entrou na casa do "BBB 24" durante a estreia do "Vamo Invadir Sua Casa", quadro humorístico de Marcos Veras. A "invasão" da apresentadora e do ator foi exibida no programa desta quarta-feira (17) e contou com uma piada da Globo sobre "A Fazenda".





Veras questionou a campeã do reality show da Record se ela sentia falta de elementos rurais e ironizou a declaração. "Você está gostando dessa edição? Ou está sentindo falta de um bicho, uma coisa mais fazenda? Se bem que o pessoal está dando umas patadas nos outros", afirmou.

Todynho não mencionou o outro programa que participou na resposta: "O negócio mal começou e o povo já está se queimando, o bagulho está doido". Marcos orientou Jojo a falar baixo, já que o quadro foi gravado durante uma "manutenção interna" da casa.

O apresentador ainda questionou a convidada sobre falas de alguns participantes, como Vanessa Lopes, que pensou em desistir do reality show. "Amiga, olha só, acho que você deve ir para a casa. Veio aqui fazer o quê?", pontuou. Veja abaixo trechos do quadro com Jojo:









Só sei que eu iria AMAR a Jojo no #BBB24 ! #RedeBBB pic.twitter.com/jlrCwdrDjf — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 18, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: