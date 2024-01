Reprodução/Globo - 17.01.2024 Vanessa Lopes no 'BBB 24'





Vanessa Lopes compartilhou uma teoria bizarra com os colegas de confinamento no "BBB 24", na madrugada desta quarta-feira (17). Abalada após a eliminação de Lucas Pizane , a influenciadora contou que notou olhos nas paredes da casa e apontou um significado por trás da observação.





A reflexão começou após a TikToker relembrar que ganhou o livro "1984", de George Orwell, de uma pessoa com que se envolveu antes do reality. "O livro que é baseado esse programa [...] É o destino. Ele me mandou o livro e contou um pouco sobre a história. É uma sociedade em que vê tudo, você não tem privacidade, tudo seu é visto", iniciou.





Lopes, então, relacionou o "grande irmão" da obra de Orwell com o programa e apontou os olhos que viu na parede, mencionando os quadros com os olhos dos participantes. "O Big Brother vê tudo. Aquela parede tem olhos, olhos que abrem e fecham. Olha a ordem dos fatores ali", comentou. A sister associou que a localização dos olhos representa uma escala entre os participantes, elencando aqueles que compreendem mais ou menos do jogo.

"Quem está no topo? Luigi, Deniziane, Bin e Juninho. São as pessoas que estão vendo tudo. Quem está lá embaixo, um dos últimos? Nizam. Quem está um pouco abaixo? Alane e Pizane, que provavelmente estavam vendo tudo e não estavam falando. Quem que está, não no fundo, mas um pouco em cima? Eu, que estou vendo e não estou vendo. Talvez eu esteja vendo e não estou acreditando que estou vendo. Por isso que estou embaixo na parede, do lado da Yasmin", declarou.

Outros participantes entraram na conversa e Vanessa seguiu falando dos olhos que observou abrindo e fechando. Ela reconheceu que estava "viajando" e destacou a vontade que teve de desistir do "BBB", já que também observou o botão de desistência na madrugada, além do quadro com os olhos.

"Olhei para minha frente e vi três pessoas no topo da parede, dormindo na minha frente, isso era um sinal do universo. Comecei a olhar [pelo colar] e vi um monte de estrela. Estou viajando, real [...] Se minha viagem for boa, pelo menos estou jogando. Melhor do que apertar a p*rra daquele botão", disse.

"Se eu tiver lido aquela parede certo, [...] vamos ver", completou. Fernanda, que acompanhava as análises da sister, expressou incômodo com as falas da influenciadora. "Que papo torto do c*ralho, que p*rra é essa de sinal [...]. A gente não pode entrar para ver a fofoca e [Vanessa] ainda joga um enigma", declarou.

